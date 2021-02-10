Москва, , 18:03 — REGNUM В Центральном банке (ЦБ) России понимают, что реальная инфляция в стране выше официальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя информацию о том, что МВФ предложил Центробанку продолжить снижать ключевую ставку.

Именно из-за высокой инфляции Центробанк и выступает против продления программы льготного ипотечного кредитования, уверен экономист.

«ЦБ достаточно хорошо понимает эту реальность, поэтому и выступает против продления программы ипотечного кредитования в том числе. ЦБ видит, что инфляция сейчас на своих максимумах, доходы населения на своих минимумах», — сказал Манкевич.

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