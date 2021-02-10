Москва, , 17:52 — REGNUM Предложение Международного валютного фонда (МВФ) к Центробанку РФ о дальнейшем снижении ключевой ставки до 3,5% продиктовано тем, что представители этой международной организации оценивают инфляцию в России на основании официальных, а не реальных данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Рекомендации аналитиков из МВФ основаны на том, что они не ходят в российские магазины, не покупают там продукты, не покупают одежду и технику, а просто доверяют своим коллегам из Росстата и ЦБ», — сказал Манкевич.

По оценке экономиста, текущий пик инфляции в 5,2%, наблюдаемый в феврале, кажется элементом «росстатовской эквилибристики». Ведь стоимость продуктов в супермаркетах подскочила настолько, что пришлось даже начать регулировать цены.

«Импортные товары вслед за долларом подорожали на 15−20% по итогам года, недвижимость подорожала, фондовый рынок также на достаточно высоких уровнях. Инфляционные ожидания населения находятся в интервале 10−15%. У Росстата, возможно, и есть «магазин для своих», где продукты продают по ценам из их статистических выкладок, но этот магазин не сможет отоварить всех граждан», — сказал Манкевич.

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