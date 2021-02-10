Челябинск, , 16:57 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело против руководства одной из фирм. Ему вменяют сокрытие денежных средств либо имущества, из которых должны были быть уплачены налоги и сборы, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 году сотрудники фирмы производили расчёты через расчётные счета третьих лиц либо с помощью взаимозачётов. Таким образом, деньги не проходили через счёт фирмы, с которого предполагалось взыскать недоимку. От взыскания было укрыто более 9 млн.рублей.

Сейчас следователи выясняют круг лиц, причастных к преступлению. Идут следственные действия.