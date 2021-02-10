Москва, , 16:27 — REGNUM Международный валютный фонд намекнул Банку России, что тот не пожарная команда, а мегарегулятор с расширенными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что МВФ рекомендовал ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.

«Началась психическая атака на ЦБ РФ. Пока большинство экономистов рассуждают о величине неизбежного увеличения ключевой ставки в 2021 и 2022 году в России, МВФ в очередной раз сигнализирует о том, что проблемы в мировой экономике далеки от завершения и глобально дефляционные факторы продолжают доминировать в среднесрочной перспективе, — сказал Ордов. — МВФ прозрачно намекает руководителям ЦБ РФ, что они не пожарная команда, которая должна бежать с денежно-кредитным огнетушителем и начинать тушить уже бушующие пожары, а мегарегулятор с расширенными полномочиями, призванный проводить антициклическую политику. Готов ли ЦБ РФ взять на себя ответственность, и хватит ли ему экспертизы для проведения столь тонкой монетарной политики?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка Банка России выглядит достаточно высокой и вряд ли будет повышена в 2021 году.

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