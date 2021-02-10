Москва, , 16:18 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2021 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

При этом, согласно оценке регулятора, реальный курс рубля по отношению к доллару за месяц не изменился, а по отношению к евро — снизился на 0,1%.

Номинальный курс рубля в январе снизился на 0,6%, в том числе к доллару — на 0,2%, к евро — на 0,5%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

Ранее в ЦБ сообщали, что за 2020 год реальный эффективный курс рубля снизился на 14%. По отношению к доллару рубль подешевел на 12,1%, а по отношению к евро — на 18,1%.

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