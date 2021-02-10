Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В Ленинградской области в январе 2021 года введено в эксплуатацию 357 тыс. кв. метров жилья. Это в 3,5 раза больше того, что было введено в январе 2020 года, сообщили 10 февраля в пресс-службе областного правительства.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

«План по вводу жилья в 2021 году — около 2,27 млн кв. м., январские цифры дали его выполнение на 16%. Сейчас строительство идет на 572 площадках, общая площадь возводимого жилья 7,78 млн кв. м», — уточнили власти региона.

Во введенном в январе жилье 200 тыс. кв. метров приходится на многоквартирные дома, остальное — на частное малоэтажное строительство.

В руководстве Ленобласти не склонные почивать на лаврах по результатам первого месяца 2021 года, поскольку зачастую застройщики сами переносят ввод домов с декабря на январь, если позволяют сроки по договорам долевого участия.

«Но уже по этому заделу мы видим, что в этом году выйдем на план по вводу в спокойном режиме», — сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

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Как сообщало ИА REGNUM, с января по декабрь 2020 года в Ленобласти было сдано 2,376 млн кв. м жилой недвижимости, из которых более половины — 1,375 млн кв. м — объекты индивидуального жилищного строительства — частные дома, дачи, коттеджи.

План по вводу жилья на 2020 год, поставленный Министерством строительства для Ленинградской области, составлял 2,2 млн кв. метров. Таким образом, он был выполнен на 108%.

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