Новосибирск, , 16:02 — REGNUM Новосибирские строительные организации в 2020 году выполнили работы на 104,9 млрд рублей или 73,7% к уровню 2019 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«В объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», включается стоимость работ и услуг строительного характера, выполненных организациями собственными силами по договорам строительного подряда, и работ, выполненных хозяйственным способом», — отметил региональный орган статистики.

Уточняется, что на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходилось 16,9 млрд рублей (или 16,1% от общего объёма выполненных работ).