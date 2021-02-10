Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 10 февраля, цены на нефть ведут себя неоднозначно и довольно нервно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«С утра корректировались вниз, но после небольшой передышки ближе к середине дня возобновили рост. Таким образом, к середине дня цена Brent снова выросла на 0,62%, до $61,24 за баррель, а цена WTI — на 0,6%, до $58,54 за баррель.

С одной стороны, агрессивная риторика Госдепа США в адрес Китая и Ирана держит нефтяной рынок в напряжении и подталкивает рост цен на нефть.

С другой стороны, в минэнерго США считают, что в 2021—2022 году мир может от избыточного предложения перейти к дефициту нефти.

Цена Brent перемещается в коридор $58,50−61 за баррель, и видимо движение на $63 будет не резким, а постепенным. На сегодня прогнозируется по цене Brent $60,50−61,50 за баррель.

Первые десять дней февраля оказались для нефти очень благополучными. Чёрное золото за этот короткий период подорожало почти на 16%, и рынок по-прежнему настроен оптимистично», — отметила эксперт.

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