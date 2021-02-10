Москва, , 15:59 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий инструменты инвестирования пенсионных средств граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Предусматривается возможность инвестирования средств пенсионных накоплений, предназначенные для финансирования накопительной пенсии, в клиринговые сертификаты участия, а также в депозиты небанковских кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента.

При этом на такие кредитные организации требования, установленные законодательством к кредитным организациям — участникам систем обязательного страхования вкладов в банках, не распространяются.

Читайте также: В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы