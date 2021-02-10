Рязань, , 17:00 — REGNUM Дополнительные средства из федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей на строительство моста через Оку получит Рязанская область. Об этом 10 февраля рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»), сообщает пресс-служба правительства региона.

Межбюджетный трансферт будет предоставлен области в 2022 году. На строительство моста-дублёра через Оку выделяется один миллиард 108 миллионов 400 тысяч рублей.

«Это позволяет нам уверенно строить планы — какой бы сложной ни была экономическая ситуация, наш масштабный проект будет обеспечен финансированием», — написал на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Мост-дублёр обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в обход города от федеральной трассы М5 «Урал», даст выход в соседние области. Проезд по нему планируют сделать бесплатным.

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