Москва, , 15:49 — REGNUM Ключевая ставка в РФ выглядит достаточно высокой и вряд ли будет повышена в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что МВФ рекомендовал Банку России понизить ключевую ставку.

«В январе индекс потребительских цен вырос на 5,2% в годовом сопоставлении, что делает дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время маловероятным. При ожиданиях индекса потребительских цен в пределах 3,5−4% на конец года ключевая ставка в России выглядит достаточно высокой и вряд ли будет повышена в 2021 году, — сказала Кошелева. — Продолжающееся ускорение роста цен на большую часть непродовольственных товаров и услуг подтверждает опасения относительно того, что этот рост не замедлится. В результате аналитики ожидают, что индекс потребительских цен достигнет пика на уровне 5,3−5,5% в I квартале 2021 года и будет оставаться выше целевого уровня в 4% на протяжении большей части года с вероятностью падения инфляции в диапазоне 3,5−4% только в декабре».

Это, как пояснила Кошелева, должно быть основной причиной, по которой ЦБ РФ сможет исключить возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что экономическая ситуация в РФ не располагает к тому, чтобы понижать ключевую ставку Банка России.

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