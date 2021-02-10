Москва, , 15:48 — REGNUM Экономическая ситуация в РФ не располагает к тому, чтобы понижать ключевую ставку Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал новость о том, что МВФ рекомендовал Центральному банку России понизить ключевую ставку.

«Банк России де-юре осуществляет независимую денежно-кредитную политику, поэтому вряд ли совет МВФ станет определяющим в решениях ЦБ, — сказал Домащенко. — К тому же российский регулятор применяет модели, включающие в себя множество факторов, которые могут не совпадать с представлениями экономистов МВФ. На мой взгляд, ситуация не располагает к необходимости дальнейшего снижения ставок из-за некоторой разбалансировки пассивов в крупнейших банках из-за оттока срочных вкладов из системы».

Кроме того, Домащенко не согласился с доводами МВФ о том, что снижение ставки будто бы позволит Банку России сохранить пространство для «реагирования на возможные будущие потрясения».

«Данное мнение выглядит неубедительно, поскольку практика показывает, что чехарда со ставками только нервирует финансовый рынок и приводит к избыточной волатильности во всех его сегментах», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банку России стоит взять временную паузу и не изменять значение ключевой ставки, а вместо этого посмотреть на ближайшие события.

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