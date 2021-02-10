Москва, , 15:47 — REGNUM В регионах РФ с высоким уровнем жизни существующий размер пособия по безработице не позволит человеку прожить даже половину месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что МВФ призвал российские власти в 2021 году сохранить все пособия на повышенном уровне.

«Если сравнивать соотношение размера пособия по безработице с размером заработной платы в России и других странах мира, то наши пособия стоит еще повысить хотя бы до 60% заработной платы. Такое соотношение существует во многих странах мира. У нас тоже есть соотношение, но только размер ограничен — не больше прожиточного минимума для данного региона, — сказала экономист. — Но в регионах с высоким уровнем жизни это пособие не позволит просуществовать даже половину месяца. Если, например, ориентироваться на среднюю заработную плату в половине регионов, где она находится на уровне 37−38 тыс. рублей, то даже 50% — это больше общепринятого прожиточного минимума».

Поэтому, как полагает экономист, рекомендации МВФ стоит учесть, но следует принимать во внимание ситуацию в каждом конкретном регионе России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средний уровень числа безработных в России за 2020 год составил 4 млн 321 тысячу человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год.