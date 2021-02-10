Бишкек, , 15:20 — REGNUM Государственная ипотечная компания приняла решение уменьшить на один процентный пункт ставку по кредитам, выданным работникам бюджетной сферы по программе «Льготная ипотека».

Изменение затрагивает только те ипотечные займы, что были выданы киргизстанским бюджетникам до 1 ноября 2019 года.

Таким образом, годовые процентные ставки по таким кредитам снижаются с 7% — 9% до 6% — 8%. При этом размер ставок зависит от первоначального взноса, оплаченного заемщиком.

Следует отметить, что первые ипотечные кредиты в рамках государственной программы «Доступное жилье 2015 — 2020» выдавались под 12% — 14% годовых. А в период с 2016 года проценты по таким займам снижались уже пять раз.