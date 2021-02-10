Москва, , 15:15 — REGNUM Предложение Минсельхоза РФ пустить мигрантов для сельскохозяйственных работ вряд ли может оказать значительно влияние на внутренний рынок труда в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Использование мигрантов в агросекторе — частая практика, причём не только в РФ: на некоторых предприятиях их доля в трудовом составе составляет до 80%.

При этом сейчас речь, скорее всего, идёт не о увеличении доли мигрантов в агросекторе относительно прошлых лет, а, скорее, о возможности сохранить её. МВД сообщало, что на конец года число мигрантов в РФ до 6.3 млн человек, хотя обычно составляло 9−11 млн человек.

Аналогичный спад показывает и статистика по выданным разрешениям на работу и патентам — их количество сократилось с 1,5 млн в 2019 году до 935,5 тыс.

Это, очевидно, следствие ограничения на въезд мигрантов, введённого ещё в марте. Иначе говоря, некоторые сектора в РФ фактически лишились части своей рабочей силы.

При этом наличие мигрантов необходимо — сообщалось, что без них в 2020 году аграриям приходилось платить до 5 тысяч рублей за смену, что в два раза превышает приемлемую для трудового мигранта оплату труда.

То есть дальнейшее уменьшение числа мигрантов неизбежно приведёт к росту стоимости оплаты труда, а значит, вынудит аграриев повысить цены.

Напомним, что в декабре правительство уже ограничило цены на ряд продуктов из-за их чрезмерного роста.

Иначе говоря, правительству крайне не выгодно допускать рост себестоимости продукции аграриев, если есть возможность этого избежать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать в привлечении иностранных рабочих в отечественный агропром.

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