Нижний Новгород, , 15:12 — REGNUM Многие предприниматели Нижнего Новгорода жалуются на то, что им до сих пор не предоставили обещанные госсубсидии на выплату зарплат сотрудникам и оплату услуг ЖКХ. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии городской Думы.

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По словам директора департамента развития предпринимательства Александра Симагина, в 2020 году было проведено 568 заседаний районных комиссий, которые одобрили 3 255 заявок на выплату бизнесменам «ковидных» субсидий на общую сумму 500,6 млн рублей.

Однако, что за это время выплаты произвели только по 2 662 таким заявлениям. Причем некоторые бизнесмены получили субсидии за август 2020 года.

Сейчас мэрия Нижнего Новгорода остается должна предпринимателям еще около 253 млн рублей.