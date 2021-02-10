Москва, , 15:10 — REGNUM Провести оперативную проверку соответствие зарплат бюджетников «майским указам» 2012 года и устранить все возможности для их занижения поручил 10 февраля правительству президент РФ Владимир Путин.

По сего словам, анализ с помощью цифровых технологий должен быть сделан не на уровне организации, а по каждому сотруднику бюджетной организации.

«Оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Огрехи с зарплатами бюджетников нужно зачистить», — подчеркнул Путин.

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