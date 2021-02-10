Тюмень, , 15:07 — REGNUM Мера «лицензии автоматом» позволит снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей в столь сложное для всех время, считает уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, член генерального совета «Партии Роста» Лариса Невидайло. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 10 февраля, комментируя постановление правительства РФ об автоматическом продлении в России действия 450 тыс. разрешений в сфере медицины, фармацевтики, образования, экологии, охраны труда и других.

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«Правительство делает многое, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на бизнес, на восстановление докризисных показателей, а в ряде случаев ‑ и на спасение своих компаний», — отметила омбудсмен.

По ее мнению, эта статья расходов для бизнеса достаточно весома. Например, продление на 1 год лицензии на розничную продажу алкогольной продукции обходится предпринимателю в 65 тысяч рублей.

«На мой взгляд, сумма достаточно большая, особенно если учитывать обязательные ежемесячные платежи: заработная плата, налоги, коммунальные услуги, аренда помещения и другие. Помимо прочего с марта 2020 года на предпринимателей легла дополнительная обязанность по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил (покупка дезинфицирующих средств, масок перчаток и другого). Идут массовые проверки, налагаются административные штрафы. Таким образом, считаю, что такая мера — это еще одно регуляторное послабление, которое поможет бизнесу пережить карантинные ограничения», — пояснила Невидайло.

Кроме того, она предложила пересмотреть размер государственной пошлины за выдачу лицензий. «Дороговизна той или иной лицензии для малого бизнеса толкает его на нарушение закона и уход в «серую зону». Например, множество торговых точек реализуют алкоголь нелегально. Это порождает полное отсутствие контроля и соответственно последствия: «контрафакт» и нарушение прав потребителя. А в данном случае речь уже идет о здоровье и жизни граждан. Снижение стоимости лицензии позволит не только оказать поддержку официально работающим предприятиям, но и простимулирует нелегальный бизнес выйти «из тени», — добавила омбудсмен.