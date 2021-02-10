Москва, , 15:09 — REGNUM Продажи новых и подержанных автомобилей в России восстановятся не ранее 2022 года. Об этом сообщает портала «Авто.ру».

Ожидается, что в 2021 году вырастет спрос на машины с пробегом. По оптимистическому сценарию, в нынешнем году продажи на российском автомобильном рынке упадут на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируются продажи в объёме 1 400 000 автомобилей. Продажи автомобилей будут в «плюсе» в первом полугодии и в «минусе» — во втором.

При реализации негативного прогноза падение продаж на российском авторынке упадёт до уровня 2016 года — на 13%. В этом случае в стране будет реализовано не более 1,25 млн машин.

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