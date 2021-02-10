Москва, , 15:02 — REGNUM Резкий рост стоимости биткоина может закончится перегревом этого рынка и падением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«Сложно сказать, как долго продлится рост курса биткоина, так как рост обусловлен рядом факторов. Во-первых, развитием различного рода цифровых финансовых активов, в частности идеями запуска стейблкойнов (криптовалют, которые привязаны к другим валютам или физическим товарам — прим. ИА REGNUM) и другими активностями на криптотрынке, — сказала Левашенко. — Во-вторых, слишком резкий рост можно объяснить повышением ликвидности при высоком уровне волатильности, которые возникли в результате спроса и предложения, на что во многом работает психология инвестирования, когда с ростом интереса инвесторов к активу растет и стоимость актива».

Как пояснила Левашенко, биткоин можно сравнить с любым другим активом, например с поведением акций и облигаций на рынке.

«Хотя, в отличие от акций и облигаций, за биткоином не стоит реальный сектор экономики, который может влиять на стоимость ценных бумаг или даже валют. И если судить по фондовым рынкам, подобный резкий рост может спровоцировать перегрев рынка и падение, — сказала Левашенко. — Покупать или не покупать высокорисковые активы — это личный выбор инвестора, однако жителям РФ следует помнить о новом законе о цифровых активах, который вступил в силу уже с 2021 года. Стоит учесть, что теперь сделки с криптовалютой следует декларировать в ФНС, уплачивать налоги и ни в коем случае не использовать криптовалюту в качестве средства оплаты товаров и услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что владельцам биткоина пока не стоит торопиться с продажей этой криптовалюты, так как она еще будет дорожать, и лучше дождаться момента, когда цены достигнут максимума.

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин продолжит дорожать, и продавать его пока что рано – эксперт

Читайте развитие сюжета: Экономист назвал главное условие дальнейшего подорожания биткоина