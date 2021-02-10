Москва, , 14:54 — REGNUM Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о введении новых санкций против России было вполне ожидаемое, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Собственно, в конце января главы МИД европейских стран обсуждали новые санкции в отношении РФ, но отложили решение, предприняв попытку достичь прогресса в ходе визита Борреля в Москву.

Однако визит не достиг цели, а с момента последней встречи министров иностранных дел ЕС произошли события, обострившие напряженность между Россией и Западом. Поэтому настрой европейских политиков вряд ли станет мягче.

Хотя конкретные предложения по санкциям сейчас неизвестны, скорее всего, они будут персональными.

В силу серьезных экономических связей Европы с Россией и механизма принятия санкций (необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС), какие-то более серьезные меры маловероятны.

Так, несмотря на давление со стороны США и европейских лидеров, Германия уже не раз подтверждала свое нежелание отказываться от «Северного потока — 2».

Если санкции будут носить точечный характер, то для экономики и фондового рынка они непосредственного ущерба не нанесут.

Однако состояние отношений России с США и ЕС вызывает опасения их дальнейшего ухудшения, а это негативно влияет на инвестиционную привлекательность российских активов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз может ввести новые ограничительные меры против России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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