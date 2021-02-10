Сеул, , 20:53 — REGNUM В 2020 году средний уровень концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе в Южной Корее и Китае значительно сократился. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерств окружающей среды двух стран.

По сообщениям южнокорейского ведомства, средняя концентрация микропыли диаметром менее 2,5 микрон в воздухе в Южной Корее составила 19 ㎍/㎥, что на 26,9% меньше, чем в 2015 году, когда начался сбор статистики.

Кроме того, высокая концентрация микропыли (свыше 36 ㎍/㎥) фиксировалась в стране в течение 27 дней. А показатель ниже 15 ㎍/㎥ — на протяжении 154 дней, что является максимальным.

Отметим, что в рамках политики по борьбе с микропылью представители министерства окружающей среды Южной Кореи ограничило эксплуатацию транспортных средств с высоким уровнем выбросов выхлопных газов, а также приняло меры по снижению выбросов загрязняющих веществ на угольных электростанциях, крупных предприятиях, на строительных площадках и других объектах.

Между тем, в Китае средняя концентрация мелкодисперсных частиц в атмосфере составила 33 ㎍/㎥, что на 28,3% меньше, чем в 2015 году.