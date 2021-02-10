Бишкек, , 14:51 — REGNUM В январе 2021 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил только 33 млрд сомов (28,8 млрд рублей), что на 7,6% меньше по сравнению с первым месяцем 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом Нацстаткома Чинара Турдубаева.

По ее словам, инфляция по сравнению с декабрем прошлого года выросла на 1%.

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Также представитель национального статистического комитета сообщила, что в январе 2021 года киргизстанская промышленность произвела продукции на сумму около 22 млрд сомов (19,2 млрд рублей), что на 9,5% меньше показателя января года минувшего.

Турдубаева отметила, что падение в промышленной сфере произошло из-за сокращения объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий — на 32,8%, текстиля, одежды и обуви — на 25,5%, нефтепродуктов — на 6%, фармацевтической продукции — на 3,3%, а также в добыче полезных ископаемых — на 21%.

Отрицательные тенденции наблюдались также в сфере строительства — на 22,5% и в сфере торговли — на 12%. Тогда как в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 0,9%.

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