Бишкек, , 14:50 — REGNUM В 2020 году Киргизия наторговала с другими странами только на 5,6 млрд (415 млрд рублей), то есть на 19% меньше показателя внешнеторгового оборота за 2019 год. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом Нацстаткома Чинара Турдубаева.

По ее словам, за прошлый год экспорт киргизстанской продукции снизился лишь на 1,1%, в то время как импорт упал сразу на 26,2%.

В течение 2020 года торговля республики с партнерами по Евразийскому экономическому союзу также претерпела снижение — на 12,5%. В итоге ее объем сложился на уровне $2,4 млрд (177,9 млрд рублей).

При этом экспортные поставки сократились на 14,9%, а импортные поступления уменьшились на 11,7%.

В минувшем году наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с другими государствами-членами ЕАЭС по-прежнему приходилась на Россию — 64,9% и на Казахстан — 33,1%.