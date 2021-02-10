Сеул, , 14:36 — REGNUM В связи с продолжающимся распространением коронавируса в Южной Корее транспортные компании страны столкнулись с серьёзными трудностями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

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По их словам, в 2020 году наземным общественным транспортом воспользовались 1,4 млрд человек, что на 23,6% меньше, чем в 2019 году.

В связи с этим профильные компании сокращают число рейсов и берут займы, чтобы удержаться на плаву.

Отмечается, что представители компании рассматривали вопрос повышения платы за проезд, однако данная тема не поднималась на официальном уровне из-за опасений о том, что такие меры могут сильно ударить по кошельку граждан, испытывающих трудности из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток метрополитена в Сеуле сократился в 2020 году на 27,4%, до 1,97 млрд человек.

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