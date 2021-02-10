Москва, , 14:29 — REGNUM Владельцам биткоина пока не стоит торопиться с продажей этой криптовалюты, так как она еще будет дорожать, и стоит дождаться момента, когда цены достигнут максимума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Подорожание биткоина, которое произошло 9 февраля, спровоцировано новостью о том, что компания Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоины и, более того, будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за покупку, — сказала Кошелева. — Есть не так много факторов, которые способны повлиять на рост или падение биткоина, например он совсем не зависит от геополитических условий. Но на валюту влияет рынок, в том числе другие инвесторы, особенно такие лидеры мнений, как Илон Маск. К слову, это уже не первый случай, когда действия бизнесмена приводят к увеличению стоимости крипты. А новость о том, что биткоинами можно будет оплачивать покупки компании, является важным шагом на пути к его широкому использованию, что сейчас вызывает опасение у многих инвесторов. При этом мы, как и многие другие аналитики, ожидаем, что биткоин будет расти и дальше».

Как заметила Кошелева, по оптимистичным прогнозам, биткоин может подорожать до 147 000 долларов за штуку.

«Учитывая прогнозы аналитиков и действия крупного бизнеса, крайне велика вероятность, что биткоин будет расти в цене. При таком сценарии, конечно, продавать валюту еще рано, стоит подождать, когда она вырастет в цене и достигнет своего максимума», — подчеркнула Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что дальнейшая судьба биткоина будет зависеть от политики Китая относительно создания цифрового юаня, а также потенциального вхождения таких гигантов, как Visa и Mastercard, в криптоиндустрию.

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