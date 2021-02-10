Москва, , 14:21 — REGNUM Не стоит забывать о причинах, по которым въезд для иностранных граждан в Россию был приостановлен. А главной причиной была эпидемическая обстановка из-за пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Стоит ли подвергать страну риску новой волны распространения коронавируса, особенно учитывая тот факт, что в республиках Средней Азии ситуация с этим заболеванием отнюдь не благополучна.

Интересы крупных игроков (а именно они в основном привлекают сезонных работников) сельскохозяйственного сектора, как и строителей, также лоббирующих открытие границ, понятны. Им нужна дешевая рабочая сила.

Ручной труд на полях при прополке и сборе урожая тяжел, и среди российских граждан находится не так много желающих им заниматься.

Причем проблема эта тянется еще с советских времен, когда в сезон на полевые работы привлекали школьников, студентов и даже служащих. Но не стоит забывать, что общая ситуация с рабочими местами в стране на фоне кризиса не очень благоприятна.

Стоит ли решать проблемы этих секторов в ущерб всей экономике и эпидемической ситуации? Тем более, что контролировать то, в какие отрасли в реальности направятся приезжие, довольно сложно.

Опять же, заработанные деньги они увезут с собой, в отличие от граждан РФ, которые потратили бы их на российском рынке.

Конечно, привлекать к сезонным работам учащихся или военных, как в советские времена, сейчас даже организационно сложно. Но кратковременно можно было бы направить на поля людей, получающих пособия по безработице.

А уж если и привлекать иностранцев, то с четко прописанными обязательствами конкретного работодателя, который завозит их в страну, и организацией обязательной вакцинации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд, Минсельхоз и МВД РФ проработают вопрос привлечения мигрантов для сезонных полевых работ. Такое поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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