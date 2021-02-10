Пермь, , 14:18 — REGNUM В Пермском крае на проекты по благоустройству в 2021 году выделяется 1,3 млрд рублей. Главам муниципалитетов поставлена задача — до 1 марта начать конкурсные процедуры по реализации проектов, в противном случае денежные средства уйдут в более ответственные города и районы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, в настоящее время самая сложная ситуация с реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» складывается в Горнозаводском и Гремячинском городских округах. Существуют серьезные риски срыва сроков реализации запланированных проектов по благоустройству трех дворовых территорий и двух общественных территории в Горнозаводске, а также дворовой территории в Гремячинске.

«Все конкурсные процедуры необходимо начать до 1 марта. В противном случае денежные средства будут сняты и распределены муниципалитетам, которые ответственно подходят к исполнению своих обязательств. Если специалисты контрактных служб не справляются со своими обязанностями, принимайте кадровые решения на местах!» — обратился губернатор к главам муниципальных образований.