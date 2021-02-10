Улан-Удэ, , 14:15 — REGNUM Бурятия по итогам 2020 года стала лидером промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на исследование Восточного центра государственного планирования.

Так, индекс промпроизводства в регионе составил 107,4% по отношению в 2019 года. На втором месте расположилась Магаданская область с показателями 105,6%.

По мнению экспертов центра, рост производства в Бурятии обеспечили увеличение объёмов добычи полезных ископаемых, а также обрабатывающие предприятия.

«Речь идет о росте производства пищевых продуктов и напитков, транспортных средств и оборудования, продукции целлюлозно-картонного производства, а также многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, защитных тканевых масок», — отметили в «Востокгосплане».

В самому низу рейтинга расположились Приморский и Камчатский край, индекс промышленного производства которых составил 79,4 и 94,3% соответственно.