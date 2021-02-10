Москва, , 14:13 — REGNUM Продолжение политики сдерживания российского экспорта зерна приведет в стратегической перспективе к губительным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал вопрос о том, как ограничения на экспорт зерна отразятся на экономическом положении российских производителей мяса.

«Ограничение экспорта зерна способствовало сдерживанию роста цен на корма на внутреннем рынке и, как следствие, положительно повлияло на рентабельность предприятий мясной промышленности, — сказал Рамазанов. — Однако ограничения на экспорт зерна носят временный характер. Продолжение политики сдерживания экспорта зерна приведет к более губительным последствиям в стратегической перспективе».

Во-первых, как пояснил Рамазанов, рост производства зерна в России в основном стимулировался спросом не внутреннего, а мирового рынка.

«Следовательно, длительные ограничения экспорта приведут к потере привлекательности инвестиций в зерновое хозяйство, — сказал эксперт. — Во-вторых, не только российские, но и зарубежные аналитики отмечают возможные потери Россией своих позиций как надежного поставщика зерна на фоне обостряющейся конкуренции на этом рынке. В-третьих, при существующей кормовой базе многие другие отрасли производства сельхозпродукции, такие как производство мяса птицы, свинины, яиц, молока и т. п., развиваются достаточно успешно».

В этих условиях, как полагает Рамазанов, правительству РФ, учитывая стратегическую роль зерна, целесообразно добиваться снижения цен на зерно за счет повышения производительности зернового комплекса, а не за счет ограничительных мер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при росте цен на зерно на 25% мясо птицы и свинина в России подорожают на 6−7%.

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