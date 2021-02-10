Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM Постановление правительства РФ о продлении лицензий и ряда иных разрешительных документов получило одобрение в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как заявил 10 февраля руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Игорь Симаков, продление образовательных документов для врачей, провизоров, фармацевтов и среднего медицинского персонала — весьма существенная форма поддержки.

«По действующему законодательству, лица, участвующие в оказании медицинской помощи и осуществлении фармацевтической деятельности, раз в 5 лет обязаны повышать свою квалификацию, учиться и сдавать акредитационные экзамены на допуск к профессии. В любой компании ежегодно, по утвержденному графику обучается персонал. Каждый сотрудник отвлекается от работы на срок от нескольких недель до 2 месяцев, и стоит это от 12 до 100 тысяч и более, в зависимости от условий и места обучения, сложности специальности», — заявил эксперт.

Таким образом, по его словам, подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление правительства, позволит организациям медицинской и фармацевтической отрасти сосредоточиться на борьбе с пандемией и избежать дополнительных и весьма существенных финансовых затрат. «По итогам такой образовательной амнистии, вполне вероятно станет очевидно, что качество и безопасность услуг в отрасли не рухнет и действующие до этого положения о лицензионном контроле могут и должны быть либерализированы и на постпандемический период», — уточнил Симаков.

Он также добавил, что для организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, продление лицензий не столь актуально, поскольку лицензии на работу с лекарственными средствами и оказание медицинской помощи уже многие годы являются бессрочными.