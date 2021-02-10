Мадрид, , 14:15 — REGNUM В 2021 году средняя стоимость аренды жилплощади в Испании снизилась впервые после финансового кризиса 2008−2014 гг. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета El País.

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Отмечается, что цены на аренду упали в результате кризиса, последовавшего за пандемией. Из-за отсутствия туристов, снимающих квартиры в сезон отпусков, на рынке существует переизбыток предложения.

Падение арендной платы больше не является явлением, наблюдаемых только в больших городах Испании. Впервые за многие годы средняя стоимость аренды по всей стране либо имеет тенденцию к понижению, либо остается на прежнем уровне.

В январе этого года пандемия коронавируса положила конец росту цен на аренду, который, по данным сайта недвижимости Fotocasa, продолжался с июля 2015 года, а по данным сайта Idealista — с июня 2014 года. Это первое падение, зафиксированное в Испании после финансового кризиса 2008−2014 годов.

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