Джакарта, , 14:11 — REGNUM Курс индонезийской рупии вырос на 12 пунктов, или на 0,09%, до 13 983 рупий за доллар США, сообщает Antara.

Обменный курс рупии остается ниже 14 000 рупий за доллар США, чему способствовали настроения в отношении пакета мер в США.

В течение дня курс рупии колебался в диапазоне от 13 978 до 13 998 индонезийских рупий за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, хотя Камбоджа является аграрной страной, она по-прежнему импортирует овощи и фрукты из соседних стран, включая Индонезию.

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