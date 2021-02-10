Челябинск, , 14:05 — REGNUM Доходная часть бюджета Челябинской области за 2020 год составила 198 млрд рублей. Это на 13% больше уровня 2019 года, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Также доходы выросли и относительно плана на 2020 год, на 11%. При этом собственные налоговые и неналоговые поступления сильно снизились. По сравнению с 2019 годом падение составило 6% (было собрано 127,7 млрд рублей, на 8,7 млрд меньше, а по сравнению с планами на 2020 год и все 9% (собрали на 12 млрд меньше запланированного.

Расходная часть выросла по сравнению с 2019 годом почти на 30%, а с планами на 2020-й — на 13%. Всего было потрачено 227,5 млрд рублей.