Москва, , 13:54 — REGNUM Постановление правительства РФ №109 об автоматическом продлении лицензий в социально значимых отраслях экономики — определенно хорошая новость, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«На данный момент точно ответить на вопрос, сколько именно получится сэкономить денег — довольно сложно, так как у разных компаний этот процесс протекает по-разному. Важно учесть, что помимо государственных пошлин, цена может зависеть от наличия привлекаемых к процессу лицензирования внешних специалистов или организаций. Также важен вопрос количества трудочасов, которые затрачивают внутренние специалисты организации на сбор и подготовку необходимых сведений, данных и документов. Одно это уже не может не радовать. Поэтому и вопрос весомости данной статьи расходов у разных предприятий будет стоять по-разному, маленькие организации спокойно выдохнут, а крупные предприятия даже и не заметят изменений», — заявил Порочкин.

По его словам, с точки зрения упрощения процедуры выдачи лицензий, определенно стоит поддерживать и развивать предоставленную во время карантина возможность удаленного предоставления и получения данных услуг, а именно по максимуму цифровизировать этот процесс. «Это значительно сэкономит время и ресурсы для всех сторон», — добавил он.