Сургут, Югра, , 13:51 — REGNUM В Югре осуждён бывший руководитель ПАО «Сосьвапромгеология», который злоупотребил полномочиями на сумму свыше 82 млн рублей. Об этом сообщает пресс=служба прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что будучи гендиректором ПАО «Сосьвапромгеология» обвиняемый в период с 2013-го по 2014 годы, не получив разрешения от совета директоров компании и не уведомив государственный фонд драгоценных металлов и камней, передал знакомому из Сургута золото, серебро и платину на общую сумму 82 млн рублей.

По этой причине предприятие не получило доход от реализации драгметаллов, что привело фирму к банкротству.

Суд приговорил экс-гендиректора ПАО «Сосьвапромгеология» по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») к четырём годам условного срока. Помимо этого, он на два года лишён права заниматься хозяйственной деятельностью в организациях.

Источник Ura.ru, якобы знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что бенефициаром предприятия является сургутский бизнесмен Андрей Копайгора и бывший гендиректор ПАО «Сосьвапромгеология» именно ему передал драгоценные металлы. Сам же Копайгора по решению сургутского городского суда арестован 9 февраля 2021 года по подозрению в покушении на мошенничество на двухмесячный срок.

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