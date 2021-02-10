Москва, , 13:45 — REGNUM В преддверии выборов в Госдуму депутаты поднимают самые животрепещущие темы. Одна из самых неудачных реформ и болезненная для простых российских граждан — пенсионная, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова.

«Вопрос пенсий в России поднимался неоднократно. Напомним, что страховые взносы в Пенсионный фонд (РФ) платят работодатели из своего кармана с доходов, выплачиваемых ими же своим сотрудникам.

Все юрлица и ИП перечисляют 22% в пенсионный фонд и 10% с доходов сотрудников, превышающих предельные величины (1 млн 465 тыс. руб. на 2021 год).

На фоне пандемии правительство смягчило нагрузку для малого бизнеса и разрешено платить 15% с суммы, превышающей МРОТ (12 тыс. 792 руб. с 01.01.2021), и те же 10% с базы превышения.

По сути, Миронов предлагает отменить льготу в 10%, введенную давно как стимул вывести зарплаты из тени.

Высокие страховые тарифы — это и так самая главная причина серых, если не черных. заработных плат, особенно на упрощенных системах налогообложения.

Установление льготного 15%-го значения немного способствовало выходу в белую. Сейчас же предлагается вовсе уйти от льгот и платить по полному тарифу

Самое печальное, что предложение было направлено на то, чтобы обложить и без того с 2020 года обложенных налогами «богатых» и средний класс граждан РФ.

Но в ПФР платит бизнес из своего собственного кармана. Такими темпами зарплаты снова перейдут на темную сторону. А денег в ПФР как не было, так и не будет», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили увеличить пенсии «до европейского уровня» с помощью корректировки бюджета, отмены налоговых льгот и установки «справедливых взносов» в Пенсионный фонд.

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