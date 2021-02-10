Москва, , 13:33 — REGNUM Миграционная политика России вызывает массу вопросов как минимум у многих жителей больших городов страны. Скоро придет пора задавать такие вопросы сельским жителям, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Дело в том, что подавляющая составляющая миграционных рабочих сил в России — это неквалифицированные специалисты, люди с низким уровнем человеческого капитала, которые создают очень низкую добавленную стоимость в том ил ином секторе народного хозяйства.

Миллионы и миллионы мигрантов не имеют в России медицинскую страховку, их дети почему-то учатся в наших школах и получают бесплатную социальную поддержку. Этот вопрос нужно отдельно прояснить.

Вся проблема состоит в унизительно низких зарплатах на российским рынке труда для открытых вакансий. Мести дворы или полоть сорняки за 15 тысяч рублей в месяц вряд ли интересно коренным жителям России.

Да и обесценившийся рубль отпугнул большой объем квалифицированной рабочей силы даже из ближнего зарубежья.

Миграционная политика в России должна быть понятнее и прозрачнее гражданам. Любые поблажки нужно оставить только для граждан Белоруссии как союзного нам государства», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз, Минтруд и МВД проработают вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году.

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