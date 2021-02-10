Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции предупредило о задержках, возникнувших в ходе проходящей кампании по вакцинации населения от COVID-19. Однако по расчетам Риксбанка, каждый месяц пандемии стоит экономики Швеции 25 миллиардов шведских крон (€2,5 млрд). Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В ряде регионов Швеции предупредили, что вакцинация от COVID-19 займет больше времени, чем планировалось, после того как страна получила меньшее количество доз, чем ей было обещано.

На этой неделе руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Серен Андерссон заявил, что проблемы с вакциной производства AstraZeneca, как ожидается, также повлияют на темпы вакцинации в первом квартале текущего года.

В Риксбанке уже предупредили о негативных последствиях подобного рода задержек — месяц пандемии коронавируса обходится экономике Швеции в 25 миллиардов шведских крон в месяц, что соответствует почти половине оборонного бюджета страны.

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