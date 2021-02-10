Вильнюс, , 13:05 — REGNUM В настоящее время поставки российского природного газа в Калининградскую область транзитом через Литву осуществляются в полном объёме. Об этом 10 февраля сообщила представитель оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Лаура Шебекене.

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«Наши диспетчерские данные свидетельствуют, что передача газа, возобновившаяся перед полуночью, сейчас осуществляется в обычном режиме в полном объёме», — уточнила в беседе с ТАСС Шебекене.

Представитель оператора добавила, что компании до сих пор неизвестна причина временной приостановки Газпромом транзита газа в Калининград. По её словам, ранее подобных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение с Газпромом о транзите в Калининград действует до конца 2025 года, газ поступает на условиях формулы «качай или плати». 9 февраля по просьбе Газпрома транзит газа в Калининградскую область через литовскую территорию был приостановлен. При этом в компании причин такого решения не назвали.

Уже в ночь на 10 февраля поставки российского газа в Калининградскую область через территорию Литвы были возобновлены.

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