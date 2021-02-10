Москва, , 13:03 — REGNUM Тема повышения пенсий пожилым российским гражданам находится в центре внимания профильных органов власти и широкой общественности уже почти 20 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова депутат Госдумы Сергея Миронова («Справедливая Россия»).

«Долгие годы федеральный бюджет России был профицитным, но и тогда социальные прибавки стариками и льготным категориям граждан были почти символическими.

Сегодня государство продолжает стремительно усиливать социальный вектор в своем развитии и важно переходить от слов к делу. Бюджетная политика в поддержке реализации социальных задач требует переосмысления.

На фоне низких процентных ставок по депозитам старшее поколение полностью лишилось дополнительных источников доходов. Понятно, что повышение пенсий будет проходить в несколько этапов, но уже сегодня нужны конкретные действия.

Реальная личная инфляция и позорная девальвация рубля могут привести к непредсказуемым результатам выборов в Госдуму.

Первый разумный шаг в решении этой проблемы — приступить к политике сильного рубля, все беды идут именно от падающей российской валюты.

Рубль очень удобен для латания бюджетов. Но уже давно пора подумать о людях и престиже страны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что есть три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии жителям России.

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