Москва, , 12:59 — REGNUM Банку России стоит взять временную паузу и не изменять значение ключевой ставки, а вместо этого посмотреть на ближайшие события. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор Российской экономической школы, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Участвуя в опросе экспертов, проводимом Bloomberg, я ответил, что жду сохранения ставки на уровне 4,25%. Сейчас ситуация по инфляции относительно нестабильная, она всё же оказалась существенно выше цели. Поэтому в настоящее время менять ставку сложно, и скорее стоить взять временную паузу и посмотреть на ближайшие события», — сказал Шибанов.

В целом же, как пояснил Шибанов, потребителям и компаниям полезны более низкие ставки, если они не приводят к росту инфляции.

«В этом смысле мы все получаем пользу от снижения ставок: падают платежи по кредитам, и одновременно несколько быстрее растёт деловая активность», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что ситуация в российской экономике не способствует снижению ключевой ставки Центрального банка РФ.

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