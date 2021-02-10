Москва, , 12:51 — REGNUM Цены на нефть остаются на уровне $61 за баррель ввиду постепенного развертывания вакцинации в мире и одностороннего сокращения добычи Саудовской Аравией в дополнение к оговоренным решениям ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«При этом запасы нефти в США сократились на 3,5 миллиона баррелей до 474 миллионов, по данным API (Американского института нефти), хотя прогнозировался рост до 475 миллионов.

Помимо этого, США постепенно снижают прогноз по дневной добыче сырья до среднего уровня в 11,02 миллиона баррелей, что также положительно влияет на стоимость нефти.

Более того, постепенно все чаще звучит мнение о том, что во второй половине на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ начнется некоторый дефицит топлива, что позволит стабилизировать стоимость нефти на текущих уровнях и при наращивании добычи.

Каких-либо принципиально сильных драйверов роста или снижения стоимости в течения дня быть не должно, а данные о запасах нефти от EIA (Управления энергетической информации) будут опубликованы только в 18:30 по мск.

Поэтому возможная волатильность в течение дня составит не более 1,5% в обе стороны», — считает эксперт.

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