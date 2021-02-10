Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM Поддержка бизнеса в виде автоматического продления лицензий вряд ли принесет особое облегчение предприятиям, действующим в сфере дополнительного и профессионального образования, считает член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 10 февраля, комментируя сообщение правительства РФ об автоматическом продлении действия 450 тыс. разрешений в России.

«Уже несколько лет, как лицензии выдаются бессрочно. Поэтому необходимости что-то продлевать просто нет. А следовательно, и экономии никакой не будет. Необходимо отметить, что в образовательной сфере фактически лицензируется не предприятие, а его местонахождение, то есть помещение, в котором оно осуществляет свою деятельность. Поэтому проблемы возникают не в случае необходимости продлить лицензию, а при смене фактического адреса нахождения предприятия. Правда при переезде образовательной организации действует упрощенный порядок выдачи лицензии, который особо не обременяет», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что пока нет особой разницы в лицензировании предприятий, ведущих образовательный процесс очно и дистанционно. «Хотя для разных режимов организации образовательного процесса должны действовать разные требования, — уточнил Мурзаев. — Например, при дистанционном формате не требуется аудиторий и многого другого, что нужно в очном формате. Вероятно, после пандемии, которая привела к бурному росту онлайн-обучения, эти нестыковки будут устранены».

По его мнению, порядок лицензирования должен действовать таким образом, чтобы гарантировать качество предоставляемых услуг потребителям, а не создавать барьеры для предпринимателей.