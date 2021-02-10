Москва, , 12:47 — REGNUM Дальнейшая судьба биткоина будет зависеть от политики Китая относительно создания цифрового юаня, а также потенциального вхождения таких гигантов, как Visa и Mastercard, в крипноиндустрию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя очередной взлет курса биткоина.

«Если проанализировать динамику курса биткоина за последнее время, то аномальные скачки цифровой валюты уже никого не удивляют. Причина сегодняшнего роста биткоина связана с намерениями ФРС насытить американскую экономику деньгами для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Криптоинвесторы тем самым страхуют инвестиционные риски. Вместе с тем нужно понимать, что биткоин является высокорисковым и волатильным активом и к движениям котировок надо относиться осторожно», — сказала Скрыль.

Кроме того, она отметила, что на этом рынке практически не осталось мелких игроков, а манипуляции крупных держателей сумм сильно влияют на курс этой криптовалюты.

«Дальнейшая судьба биткоина будет зависеть от политики Китая в отношении цифрового юаня, а также потенциального вхождения таких гигантов, как Visa и Mastercard, в криптоиндустрию. Это не означает, что криптовалютой можно будет расплачиваться в магазине. Более вероятно, что цифровые валюты станут средством накопления, а не платежа», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик Владислав Ратанов также заявил, что быстрый рост курса биткоина спровоцирован институциональными инвесторами.

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