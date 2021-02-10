Москва, , 12:45 — REGNUM Российская валюта с открытия торгов 10 февраля «нырнула» под отметку в 74,00 за американский доллар и теперь стоя на уровне поддержки в 73,60−73,80 пытается понять хватит ли ей кислорода на более глубокое укрепление, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Внешний фон поддержки не оказывает, фондовые индексы в Европе немного снижаются 0,1−0,2%, нефть тоже, теряя сегодня примерно 0,2%, но удерживаясь выше $61,00 за баррель Brent.

Возможно, рубль рассчитывает на поддержку Минфина России, который сегодня проводит размещение ОФЗ, а возможно надеется на более слабую публикацию данных по инфляции в США сегодня в 16:30 по мск.

В любом случае все эти «возможно», пока выглядят мало убедительно. Рублю нужно что-то посильнее для преодоления поддержки 73,60−73,80 за американский доллар.

А так как ничего подходящего на горизонте этой недели нет, российской валюте придется выныривать за кислородом выше 74,00−74,50 за доллар США», — считает эксперт.

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