Чита, , 12:45 — REGNUM Забайкальский край, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, столкнулись с проблемой значительного подорожания моторного топлива. Как пояснил сегодня, 10 февраля, зампред правительства региона Александр Бардалеев, максимальная цена на АИ-92 и АИ-95 зафиксирована в Каларском районе — 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр. На дизельное топливо — в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Там она составила 59,80 рубля за литр.

Сложившаяся ситуация вынуждает забайкальские власти обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новаку. В регионе видят необходимость разработки механизмов государственного воздействия, способствующего насыщению рынка Забайкальского края моторным топливом и сдерживанию роста цен на него.

«В том числе — путём увеличения минимального отпуска продаваемого топлива на СПбМТСБ и установления субсидированных ЖД-тарифов на перевозку топлива», — пояснил чиновник.

Также в ведомстве добавили, что 15 февраля пройдет совещание с участием Минэнерго России и независимых АЗС по вопросу обеспечения топливом Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкальского края извещали, что ищут способы снижения цен на автомобильное топливо.

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