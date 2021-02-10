Москва, , 12:29 — REGNUM В Федеральной налоговой службе планируют упростить регистрацию индивидуальных предпринимателей. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя — близко к тому, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это занимает несколько минут», — заявил Егоров.

Действующий налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам работать легально без сдачи отчётности в налоговые органы и платить взносы с помощью мобильного приложения «Мой налог». Ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими.