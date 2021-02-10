Москва, , 12:30 — REGNUM В январе 2021 года на авторынке России было продано на 15,9% меньше новых грузовых машин, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, в прошлом месяце в России было продано 5,1 тыс. грузовых автомобилей. Среди них 2031 грузовик KAMAZ (+5,3%), 433 грузовых автомобиля GAZ (— 30%), 391 грузовик Volvo (— 21,3%).

Кроме того, в январе в России было продано 311 новых грузовиков Ural (— 6,3%) и 306 автомобилей MAZ (+13,8%).

Ранее стало известно, что в России по итогам января 2021 года на 5,7% сократились продажи новых легких коммерческих автомобилей.

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