Москва, , 12:38 — REGNUM Новые торговые представительства России появятся в будущем в странах Африки и Латинской Америки, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев 10 февраля в ходе дискуссии Торгово-промышленной палаты по внешнеэкономической стратегии РФ.

Он отметил, что у министерства есть планы по расширению института торгпредств в Латинской Америке. Приоритет номер один в этом регионе — Мексика. Подготовительная работа уже ведётся.

Груздев сообщил, что Минпромторг реорганизует систему торгпредств, что позволит высвободить ресурсы для открытия новых представительств. Первая точка в такой работе на Ближнем Востоке — это Саудовская Аравия. В фокусе также Латинская Америка, подчеркнул он.

Планы Минпромторга распространяются и на Африку, открыть новые торгпредства ведомство намерено через оптимизацию «других точек». Для российских компаний организуются специальные выездные выставки, рассматривается возможность их проведения в африканских странах.

По данным на сайте Минпромторга, торгпредства России в Африке есть в Марокко, Алжире, Египте и ЮАР, а в Латинской Америке — на Кубе, в Никарагуа, Бразилии, Перу и Аргентине.

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